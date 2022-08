‘Saha dışını bize bırakın siz sahaya odaklanın’

HALİL ÖZTÜRK

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum FK’yı ziyaret etti ve maddi manevi her türlü yanlarında olduklarını belirterek ‘geçen sezon o sene bu sene’ dedik olmadı. Bu sezon bunu başaracağınıza inanıyorum siz sahada sahayı düşünün gerisini bize bırakın’ dedi.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Asbaşkan Yılmaz Özkul ile çok sayıda yönetim kurulu üyesinin hazır bulunduğu ziyarette ilk olarak toplantı odasında teknik heyet ve futbolcular ile bir araya gelen Ahmet Sami Ceylan burda bir konuşma yaptı.

Ziyareti nedeni ile Çorum FK başkanı Oğuzhan Yalçın’ın kısa bir teşekkür konuşmasının ardından Ahmet Sami Ceylan, futbolculara hitaben bir konuşma yaptı. Çorumspor’un Çorum’un ortak paydası olduğunu bir kez daha tekrar ederek her bulundukları görevlerde bu ortam paydanın yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.

Bundan önceki dönemde Başkanlık yapan Fatih Özcan ile kulübün kurumsal bir yapıya kavuştuğunu onada hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Ceylan ‘Yapılan değişim sonucunda kulübün içinden birisi olarak Oğuzhan Yalçın’ın kardeşimiz görev aldı. Kendisi de bizim gibi Çorumspor ile dertlenen bir arkadaş. Bu sadece onun değil Çorum amatör sporuna yıllardır hizmet veren babasınında ortak sorunu oldu. Bizler spora sadece bir oyun olarak görmüyoruz. Yetiştirdiğimiz sporcuların kaliteli olduğu kadar karakterli ahlaklı birer insan olmasını istiyoruz. Amatör spor içinde elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Biliyoruzki amatör kulüplerimizin sayısını artırdığımız ayakta tutabildiğimiz sürece gençlerimizi sokaklardan kurtararak spor alanlarına çekeceğiz. Devlet olarak onların her zaman yanındayız. Çorum FK geçen sezon sıkıntılı günler geçirdi ve buna rağmen play-off’u çok şanssız kaçırdık. Bu sezon için kulübün içinden birisi olarak Oğuzhan başkan eksikleri belirledi ve doğru hamleler yaparak takımın eksik bölgelerine güçlendirdi. Kadronun iskeleti korundu ve iyi bir kadro kuruldu. Böyle bir kadronun başınada Mert Nobre gibi tüm Türkiye’nin tanıdığı bir teknik adam getirildi. Benim sizlerden isteğim siz sahada mücadeleye konsantre olun. Saha dışında gerekli tüm çalışmaları biz yaparız ve sorunları çözeriz bundan emin olun. Geçen sezon ‘O sene bu sene sloganını çok kullandık ancak olmadı. Bu sene inşallah o sene bu sene olacak. ‘Çorumluyuz birbirinizden sorumluyuz’ sözü doğrultusunda Çorum’un her sorunu ile olduğu gibi Çorumspor’da bizim derdiniz ve onla dertlenir her daim yardımcı oluruz. Sizlerden ricam sizde sahada bu kavram doğrultusunda hareket edin ve birbirimize yardımcı olun. Bunu başardığımız takirde ‘O sene bu sene olacaktır’ dedi.

Ceylan konuşmasının sonunda futbolculardan şampiyonluk için söz istedi

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022, 18:37