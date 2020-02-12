Saha karla kaplı

HARUN AKKAYA

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu zemini karla kaplı. Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı sonunda Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı zemini karla kaplandı. Hafta sonu maç olmaması nedeni ile üst üste yağan karlar sonunda saha zemini karla kaplandı ve zeminde donma mevcut. Cumartesi günü Çorum FK’nın Zonguldak Kömürspor ile oynaayacağı maça kadar havalar ısınmazsa maçın don bir sahada oynanacağı belirtildi. Zemindeki karın ise hava şartlarına göre hafta sonuna doğru temizlenmesi planlanıyor.