Saha ve kulüp odaları ihalesi yapıldı darısı hizmete açmaya

MURAT KARASU

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilimize yaptırılacak olan iki nizami ölçülerde modern futbol sahası ve Çorum Belediyesi tarafından yaptıralacak olan amatör kulüpler odası ve taban birliklerine oda ve konferans salonunun bulunduğu proje ihalesi dün yapıldı.

Turgut Özal Konferans Salonu’da dün yapılan ihaleye altı firma teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 12 milyon 168 bin lira olarak belirlenen ihalede en düşük teklifi Hasmiran Yapı İnşaat ve EMR Yapı İnşaat Sanayi firması 8 milyon 332 bin lira olarak verirken daha sonraki fiyatlar ise Sertan Öner Ankamep İnşaat firması 9 milyon 388 bin lira olarak verirken Fettah Kızılyıldız Öz Tek İnşaat 9 milyon 479 bin lira, Abdulkahar Onur 9 milyon 799 bin lira, Bülent Uğur Özelçi 10 milyon 290 bin lira, Eyüp Balcan ise 11 milyon 772 bin liralık fiyatlar verdiler.

Mevcut spor kompleksinin bulunduğu alanın Çorum Belediyesi’ne devredilmesinin ardından bu sahalar yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılacak iki futbol sahasının birisi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün arka tarafındaki alana yapılacak. Nizami ölçülerdeki futbol sahası ışıklandırmalı, dört takım ve hakem odaları ile 500 kişilik tribün yapılacak. Ayrıca sahanın yanındaki bölüme Çorum Belediyesi tarafından amatör kulüplere ait olacak 10 adet kulüp odası yapılacak.

Diğer saha ise yapımı devam eden yeni Spor Salonu yanındaki alana yapılacak. Aynı özelliklere sahip sahanın yanında ise yine Çorum Belediyesi tarafından iki katlı bir bina yapılacak. Bu binanın alt katında amatör kulüplerin kullanımına verilecek olan kulüp odası. Üst katında ise spor taban birlikleri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Futbol İl Temsilciliği ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği’ne birer oda ve yanında ise 100 kişilik konferans salonu ve maç izlenecek iki tarafı teras olan bina yapılacak.

Dün yapılan ihale Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın onayına sunuldu. Başkan’ın ihaleye onaylamasının ardından yasal süre tamamlandıktan sonra firmaya yer teslimi yapılacak ve çalışmalar başlayacak. İhalede yasal süre 270 gün olacak. İhalenin onaylanması ve yer teslimine kadar geçecek süre ile birlikte sahalar ve odaların önümüzdeki yılın ilk aylarında hizmete hazır hale gelmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021, 13:04