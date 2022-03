‘Sahada sadece rakiplerimiz ile mücadele etmek istiyoruz’

HARUN AKKAYA

Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe tüm saha dışı ve saha içi olumsuzluklara rağmen Sarıyer deplasmanından bir puanla döndüklerini belirterek ‘Bizim mücadelemizin sezon sonuna kadar devam edecek’ dedi.

Penbe, Sarıyer maçının ardından yaptığı açıklamada ligde artık telafisi olmayan maçların oynandığını belirterek ‘Makasın daraldığı bu haftalarda biz sadece sahada rakiplerimiz ile mücadele etmek istiyoruz. Sarıyer maçında ise sahada rakibimiz kadar maçın hakemi ile mücadele etmek zorunda kaldı. Maçın ilk yarısında iptal edilen golümüzün hem maç içinde hem sonrasında bize gelen görüntülerde ofsayt ile yakından uzaktan alakası olmadığı açıkca görülüyor. Maçın doksan dakikası boyunca tüm takdir haklarını ev sahibi takımdan yarı kullanan bir hakem üçlüsü vardı. Buna rağmen doksan dakika boyunca oyunu elinde tutan ve kontrolü bırakmayan taraf bizdik. On kişi kaldıktan sonra gösterdiğimiz reaksiyon sonucunda bulduğumuz golle Sarıyer deplasmanından üzülerek bir puanla dönmek zorunda kaldık. Kadromuza baktığımızda cezalı ve sakat futbolcuların çokluğundan dolayı genç oyuncularımıza forma veriyoruz. Genç arkadaşlarımızda bu şanslarını iyi kullanıyorlar. Verdikleri mücadeleden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu hafta sonu, iç sahada oynayacağımız Etimesgut Bld. Spor maçına bizim için her zaman itici güç olan tüm taraftarlarımızı bekliyoruz." dedi