‘Sahalar ile Kongre Merkezi ve Millet Bahçesi bir arada olabilir’

HALİL ÖZTÜRK

Avukat Teoman Şahin, mevcut spor tesislerinin bulunduğu alanın imar değişikliğinin Danıştay tarafından bozulduğunu söyledi. Şahin, bu karar ile amatörlerin sahalarının kurtulma ümidinin doğduğunu belirterek ‘Amatörlerin sahaları ile millet bahçesi ve kongre merkezi bir arada olabilir’ dedi.

Teoman Şahin, spor kompleksinin bulunduğu alanla ilgili olarak Belediye Meclisi’nin yaptığı imar değişikliği ile ilgili karara yerel mahkemede yaptıkları itirazın süre aşımından reddedildiğini Danıştay 6. Daire Başkanlığı’na yaptıkları itirazın ise kabul edilerek esastan incelenerek bozulduğunu söyledi.

Şahin itirazı iki gerekçe ile yaptıklarını birincisi trafik, yeşil alan ve sosyal yaşam alanı olmasını istediklerini ikincisi ise Çorum amatörlerinin iki sahasının ve sportif kurumların korunması olduğunu belirterek ‘Danıştay’ın bozma kararı çerçevesinde yasal anlamda bu sahaların kurtulması imkanı doğmuştur. ira yeni belediye yönetimi söz konusu alana Millet bahçesi ve içinde kütüphane bulunan bir kongre merkezi yapmak istiyor.

Elbette bu iki projede Millet Bahçeli ve Kongre Merkezi Çorum için önemli. Bunların yapılması için amatörlerin sahalarının yıkılması gerekmiyor. Aynı bölgeye bu projeleri birlikte yapmak mümkün olacaktır. O sahalar yer itibarı ile amatör sporun ruhu olup mevcut yapının korunması konusunda valilik, belediye ve diğer kamu kuruluşlarından Çorum Amatör Spor Birlikleri adına anlayış bekliyoruz. Amatör sahalar için gösterilecek hiç bir bölge bu anlamda doğru olmayacaktır.

Amatör spor sahalarına dokunulmaması halinde davamız anlamsızlaşacaktır. Çorumlu olarak aynı alana yapılacak diğer projelere itiraz etmesi düşünülemez. Bu konuda iyi niyetlerini asla tartışma konusu yapmayacağım Valimiz, Belediye Başkanımız ve Çorum milletvekillerinden konuya duyarlı yaklaşacaklarına inancım tamdır’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 10:33