Sahalarda sona gelindi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çorum Belediyesi tarafından mevcut futbol sahalarının yerine yapımına başlanan sentetik futbol sahalarında sona gelindi.

Birisi Park Bahçeler Müdürlüğü arkasında diğeri ise yeni Spor Salonu altındaki alanda yapımına başlanan futbol sahalarını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın inceledi.

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ile birlikte yapımı devam eden sentetik futbol sahalarını inceleyen Başkan Aşgın firma yetkililerinden bilgiler aldı. 500’er kişilik tribün, ışıklandırma, her sahanın yanında onar kulübe sabit oda, maç soyunma odaları bulunan tesislerden Spor Salonu yanındaki sahaya ise futbol taban birlikleri için birer oda ve genel kullanıma ait konferans salonu bulunuyor.

Şubat ayı sonunda tamamlanması beklenen sahalarda tribünler tamamlandı soyunma odaları ve kulüp odalarında ise sona gelindi. Yapımına son olarak başlanan sahalarda ize zeminlerde drenaj çalışmaları tamamlandı ve çakıl serimine geçildi. Çakılın serilmesinin ardından ise sentetik halılar getirilerek zemine serilecek. Bu çalışmalarında önümüzdeki ay içinde tamamlanması ve sahaların daha erken tarihte teslim edilmesi bekleniyor.

Yeni sahaların ve ihalesi yapılan yeni spor salonu tamamlandıktan sonra mevcut spor kompleksinin bulunduğu alandaki tesisler yıkılarak buraya planlanan Kent Park yapımına başlanacak.