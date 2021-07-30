Sahaların yapımına başlandı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi, şehrin 2 farklı noktasına yapacak ve amatör spor kulüplerinin hizmetine sunulacak olan nizami ölçülerde sentetik çim saha ve tribünlerin yapımına başladı.

Çorum Belediyesi Karakeçili ve Çepni Mahallelerine 2 adet nizami sentetik saha yapmak üzere kolları sıvadı. Nizami ölçü ve özelliklerde olacak olan sentetik sahalara ilaveten her iki sahaya da 480 kişilik tribün yapılacak.

Amatör spor kulüplerinin bu tesisleri rahatlıkla kullanacağını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak spora ve sporcuya her fırsatta destek veriyoruz. Her bir hemşehrimizin sporun en az bir branşıyla ilgilenmesi için şehrimizin her mahallesinde spor alanları, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, spor salonları yaptık. Semt sahaları yaparak yavrularımızın spora yönelmesine katkıda bulunduk. Amatör spor kulüplerine düzenli olarak malzeme desteğinde bulunuyoruz ve şehrimizde amatör sporun adeta lokomotifliğini üstleniyoruz. Son olarak iki adet 113 x 76 metre nizami sentetik çim saha inşaatına başladık” dedi.

İlimizdeki tüm amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği nizami sahalarımızın temeline kazma vurulduğunu belirten Belediye Başkanı Aşgın, sporcuların yanı sıra seyircilerin de konforlu bir şekilde müsabakaları izlemesi için üstü kapalı tribünlerin de inşa edileceğini kaydetti. Aşgın, tesisler hakkında da teknik bilgiler vererek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü yanında yapılacak olan nizami sentetik çim sahamızda soyunma odaları, WC, lavabo ve duşlar, 10 adet kulüp odası, bay ve bayan hakemler için ayrı ayrı soyunma odaları bulunmaktadır. Temizlik işleri eski hizmet binasının yanında ise yine aynı şekilde nizami sentetik saha ve tribün inşa edilecek olup burada bulunan bina iki katlı olacak. Alt katta WC, lavabo ve duşları içinde olan 4 adet soyunma odası, 10 adet kulüp odası, bay ve bayan hakemler için ayrı ayrı soyunma odaları, üst katta ise 4 adet oda, bay-bayan-engelli tuvaletleri, toplantı odası ve iki adet teras yapılacaktır.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, nizami sahaların 2022 yılının ilk aylarında hazır olacağını söyledi. Aşgın, spor yatırımlarının şehrimize hayırlı olmasını diledi.