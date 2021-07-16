Şahin yarın mindere çıkıyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübü Judocusu İbrahim Melih Şahin yarın Romanya’da mindere çıkacak.

Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda milli takımda görev yapan İbrahim Melih Şahin yarın mücadele edecek.

17-18 Temmuz tarihlerinde Romanya’da yapılacak olan Avrupa Judo Kupası’nda milli takımda görev yapacak Şahin 81 kiloda mücadele edecek. Geçtiğimiz yıllarda yükselen performansı ile dikkat çeken İbrahim Melih Şahin geçtiğimiz ay yapılan milli takım seçmelerinde üçüncü olmuştu. Bu başarısı ile Ümitler Avrupa Kupası’nda milli takımda yer almaya hak kazanan Şahin yarın madalya kazanmak için mindere çıkacak.

Çorum Belediyesi Gençlikspor Judo Antrenörü Savaş Taştan, İbrahim Melih Şahin’in yarın çıkacağı turnuvada elde edeceği dereceye göre Avrupa Şampiyonası’nda milli takımda yer alma hakkı kazanacağını belirterek sporcusuna başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 20:52