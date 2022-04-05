Şahiner Çorum FK’yı misafir etti

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın her hafta Çorum’da oynanan karşılaşmasına araç kaldırarak destek veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bu kez Çorum FK’yı Sungurlu’da ağırladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Pazar günü Ankaraspor ile deplasmanda karşılaşan ve maçı 2-1 kazanan Çorum FK’yı Sungurlu’da ağırladı.

Başkan Şahiner sosyal medya hesabından, “Ankaraspor deplasmanından galibiyetle dönen Çorum Futbol Kulübü'müzü dönüş yolunda ilçemizde misafir edip akşam yemeklerini ikram ettik. Playoff yolunda önemli bir galibiyet alan takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahiner’in bu davranışı sonrası Çorum FK sosyal medya hesabından, “Deplasmanda karşılaştığımız Ankaraspor maçı dönüşü, takımımızı ağırlayan Sungurlu Belediyesine ve takımımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e teşekkür ederiz” paylaşımında bulundu.Çorum FK taraftar grupları da yine sosyal medya hesaplarından Başkan Abdulkadir Şahiner’e teşekkür mesajı yayınladılar.