Şahiner primi 30 bine çıkardı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, zorlu Mimar Sinan maçının galibiyet primini soyunma odasında 30 bin lira yaptı.

Başkan Şahiner yardımcıları ile birlikte maçı izlemek için geldiği Mimar Sinan sahasında maç öncesi ısınma yapan kendi takım oyuncularının yanına giderek başarılar diledi ve galibiyet halinde 20 bin lira prim vereceğini açıkladı. Şahiner daha sonra Mimar Sinan takım oyuncularınıda ziyaret ederek onlarada başarılar diledi.

Şahiner daha sonra tribüne geçerek maçı burdan izledi. Heyecan dolu maçı 3-1 kazanan sporculara alkışlarla soyunma odasına gönderen Şahiner daha sonra takımın yanına gitti. Takımı galibiyetinden ve mücadelesinden dolayı kutlayan Şahiner futbolcuların coşkulu tezahüratları karşısında maç öncesi 20 bin olarak açıkladığı galibiyet primini 30 bin liraya çıkardı. Başkan’ın bu açıklaması ile tüm takım ‘En büyük başkan bizim başkan’ diye tezahürat yaptılar.