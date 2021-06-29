‘Sahip çıkılmadı’

HARUN AKKAYA

Çimentospor Başkanı Ali Dursun, hiç bir destek görmedikleri sezonda Çorum’u en iyi şekilde temsil ettiklerine inandığını belirterek göreve devam edip etmemeye iki ay içinde yaşanacak gelişmelere göre karar vereceğini söyledi.

Dursun canlı yayında katıldığı bir programda sezonu değerlendirdi yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi Çimentospor’un geleceği ile düşüncelerini ve dileklerine açıkladı.

‘Çorumlu gençleri bu arenaya çıkarmak için lige katıldık’

256 takımdan 108’e düştü. Bizim katılmamızın yegane sebebi çorumlu gençleri bu arenaya çıkartarak kendilerini göstermelerini istedik. Bu süre içinde de çalışmalara hiç ara vermedik. Şampiyonluk hedefi gibi bir düşüncemiz olmadı. İyiki katılmışım çok güzel bir tecrübe oldu. Keşkelerim kesinlikle yok çocuklarımdan çok memnunum. Onların azmi ve futbol oynama isteği benim için çok daha önemli.

‘En düşük bütçeli ve en genç takımız’

108 takım arasında en düşük bütçeli takım biziz. Yüksek bütçeli takımlar bizim oynadığımız oyunu oynayamadı. BAL liginde 18.7 yaş ortalaması ile oynayan en genç takımız. Bizim tek hedefimiz bu gençlerin önüne açmak içindi. En uzak deplasmana giden takım bu ligde biz olduk. Sanki biz cezalandırıldık.

‘Siyasetle işim olmaz benim’

Çimentospor için ailemi annemi ihmal ettim. Bunun tek nedeni ise Çorum ve Türk futboluna faydalı olmak. Babam Çimento’dan emekli biz oranın ekmeği ile büyüdük. Kulübü devraldık ve bugünlere geldik. Çorum futboluna büyük katkı verdiğime inanıyorum. Kesinlikle burayı bir basamak olarak kullanmıyorum. Siyaset dostlukları bozar bu yüzden benim bunla alakası yok.

‘Çorum gençlerine inanıyor ve güveniyorum’

Çorumlu gençlere çok inanıyorum ve güveniyorum. ‘‘en sadece başarı istiyorum herkes efendi olacak ve ahlaklı olacak’ dedim ilk toplantıda. 2019’da U 19’da şampiyon olup Karabük’e gittiğimizde penaltılarda elendik. Orda bu gençlerde cevheri gördüm ve inancım arttı bir beklentim de yok. Uzun yıllardır alt yapımızdan isim çıkmıyor.

‘Bakarız dediler bakan olmadı’

Gitmediğimiz kurum ve kuruluş kalmadı. Olumlu veya olumsuz bir dönüş olmadı. Bakarız dediler bakan olmadı. Göğüs reklamı için firma bulamadık. Bir lira para verdim diyen varsa buyursun açıklasın. Medine dilencileri gibi acıtasyon yapılıyor. üç yılda 1.2 milyon lira para harcadım. Ben sadece Çorum gençliğini sevdiğim ve güvendiğim için harcıyorum. Ben bu sahipsizlikten dolayı Çorum’dan gitmeyi düşünüyorum. Bugün 453 bin lira sigortayı Çorum’a yatırıyorum.

‘Başka kulüplere verildi bize neden verilmedi’

Belediyemizden voleybol takımına 50 bin lira katkı veriliyor, Çimentospor’a tek kuruş yok. benim hiç bir siyasi partiye üyeliğim yoktur oy vermeye çok fazla gitmem. Ben Çorumlu çocuklara sahip çıkmak isterken herkes kılıcını adaletli sallayacak. Bizde proje hazırladık Dernekler Müdürlüğü başka kulübün projesine onay verildi bizimkine verilmedi. Altınordu projesine yakın olmasına karşın kabul edilmeyince altında art niyet arıyorum.

Geçtiğimiz yıllarda Bölgesel Amatör Liglerde ilimizi temsil eden takımlara verilen destekleri biliyoruz. Bizde aynı desteği istedik ziyaretlerimizde dile getirdik. Valimizi ziyaretlerin fotoğrafları yayınlanırken bizimki yayınlanmadı. İstenmediğimizi buralardan anlıyorum.

‘Çorum FK otobüsü verildi büyük imaj oldu’

Deplasman maçlarına Çorum FK otobüsü verildi hem bizim hemde Çorum adına mükemmel bir imaj oldu. Belediye’ye teşekkür ediyorum. Ayrıca vekillerimiz stadın açılmasına vesile oldular bu gelen takımlar adına Çorum için çok güzel oldu.

‘Destek göremezsem bırakacağım’

Devam etmek istiyorum ancak desteği görmediğimiz sürece böyle olmaz. Ben yine harcayacağım ancak destek verilmesi gerekiyor. 14-15 deplasmana gideceğim. Bazı futbolcularımıza teklif gelir satarız para gelirse devam ederim yada destek verilirse devam ederim. Yoksa kesinlikle devam etmeyi düşünmüyorum.

‘Bir tek antrenmanımızı ziyaret eden olmadı’

İl başkanımızın birinden üç kez randevu istedik kabul edilmedi. Hangi siyasi parti bize maçımıza geliyorda biz gelmeyin demişiz. Başka yerlere gidilip tatlı verilip fotoğraf çekiniyorda Çimentospor’a neden gelinmiyor. Bu çocuklarda Çorumun çocukları diyerek antrenmanınımı ziyaret ettiler. Bu saatten sonra tek kuruş para harcamam. Talip olan varsa samimiyetine inanırsa yarın kulübü veririm.

‘Çorumlu gençleri bu arenaya çıkarmak için lige katıldık’

‘BAL Ligi külfetlidir neden katılıyorsun amatörde devamet’ diyen bir vekilimizi kabul etmiyorum. Çimentospor’da Osmancık Belediyespor’da yeni sezonda aynı grupta mücadele edecek. Eğer Osmancık’ın ara transferde iddiası olursa futbolcu desteği vermeyi dahil her türlü katkıyı veririm. Kesinlikle ben demem hemen destek veririm. Çorum FK futbolcu isterse tek kuruş istemeden veririm. İl dışından isteyen olursa kesinlikle para isterim.

‘Çimentospor bu kadar mı istenmez’

Çimentospor kulübü bu kadar mı istenmez. Vekillerimiz gidin yaptırın diyorlar. Bir ilçemizde parasız yaptırıyoruz o ilçeye telefon gidiyor hakkında soruşturma açıyoruz diyorlar. Bizde soruşturma yememesi için parasını gönderiyoruz. Kayseri’de eski bir vekil telefonla testi ücretsiz yaptırabiliyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum.

‘Kayseri Emarspor başkanı üç futbolcumuzu istedi’

Biz tecrübesiz bir takımız. İlk yarıyı farklı bitirebilirdik. Rakip geldiğini gol yaptı. Ben o maçta yenildim demiyorum istediğim futbolu ve mücadeleyi verdiler. Ben skora bakmıyorum sizin mücadelenizi ve isteğinizi görüyorum. Kayseri Emar başkanı çıkarsa üç futbolcuyu alacağını söyledi. Kayserili bir hoca bir takımla anlaşması halinde üç futbolcuyu alacağını söyledi. Kayseri’nin katılmayan BAL takımları hocaları bile takıma bayıldılar. Bu mantıkla giderse Çorum amatör futbolundan hiç bir şey çıkmaz.Siyaset futbola karışmayacak.

‘3. lige takım çıkartacak kim olursa ben varım’

Çorun’dan 3. lige bir takım çıkartacaksak ben her zaman varım. Elimi taşın altına koymaya hazırım. Yeterki bu birlik ve beraberlik sağlansın bende üzerimize düşeni yapmaya varım. Takımın ismini değiştirmeyi düşünüyorum. Aklımdaki isim ise Çorumgücü 1959spor. Bunuda Çimentospor’un kuruluş yıldönümü olduğu için. Çorum’un takımı olarak Çorum adına oynarken kulüp isminde olması çok önemli.

‘3. ligde Çorumlu gençlerle o ligi götürürüm’

3. lige çıkarsak gelecek gelirlerle ben kulübü götürürüm. Hedefimiz olmaz gençlere güvenerek yola devam ederim gelirlerde buna yeterli. Çorumspor Süper lige çıksın altta bir gençlere tecrübe kazandıran kulüp olması çok önemli. Bunu başarmak içinde Çorum olarak bir ve beraber olmalıyız.

‘İsteyip gibi görünüp istemeyenler çok fazla’

İstiyor gibi görünüpde perde arkasında istemeyen o kadar çok kişi varki. Amatör spor camianın içinden olması son derece üzücü. İçimdekileri açıkladım rahatladım. Bana kızarlar destek verirler vermezler umurumda değil. Benden sonrakilere belki sahip çıkılır. Bana yapılanlar başkalarına yapılmasın. Benden sonrakilere desteğin akacağına da inanıyorum. Birlik ve beraber olalım başarı gelir. Bu sezon Çimentospor’un başarısı burda saklıdır.

‘Fatih Başkan’ın Allah yardımcısı olsun’

Fatih başkanın Allah yardımcısı olsun. Yüksek tepelerin rüzgarı sert olur. Çoğu şeylerde haklı. Ben bu ligde bunları yaşıyorsam o neler yaşıyordur. Fatih Başkan ben şampiyon yapacağım diyorsa ona hepimizin destek vermesi gerekiyor. Güç olalım onu arkadan çekmeyelim. Bu şehri Süper Lig’e çıkartalım. Bunu istemeyen bu şehrin hainidir. Çorum’u seviyorsak memleketimiz diyorsak en küçüğünden en büyüğüne sahip çıkmalıyız.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021, 19:09