Sakarya-Çorum FK maçı ertelendi

TFF 2. Lig'de 26 Ocak Çarşamba günü oynanması gereken 22. hafta karşılaşmaları ertelendi.

Maçların oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceği kaydedildi. Bu karar doğrultusunda Çarşamba günü oynanacak olan Sakaryaspor-Çorum FK maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Maçların oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.