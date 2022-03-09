Sakaryaspor:1-Çorum FK:0 ⚽

Çorum FK ligin 28.haftasında Sakaryaspor'a konuk oluyor.

Geçtiğimiz hafta evinde Etimesgutspor'u 3-1 yenerek play off adına önemli bir galibiyet alan Çorum FK, erteleme maçında Sakaryaspor'a konuk oluyor. Çorum FK'da bu maçta erteleme maçı olduğu için yeni transferlerden Mahsun, Volkan Okumak, Volkan Keskin, Aykut ve Hakkı Can bu maçta forma giyemiyor.

Karşılaşma İstanbul bölgesi hakemi Mehmet Türkmen'in düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR..

4. dakikada Çorum FK'den Mehmet Akyüz sarı kart gördü.

12 dakikada Sakaryaspor'dan Ö. Can Sokullu sarı kart gördü.

⚽DAKİKA 20: Sakaryaspor Ömer Bozan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022, 14:27