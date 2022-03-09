Sakaryaspor:4-Çorum FK:1⚽

Çorum FK ligin 28.haftasında Sakaryaspor'a konuk oluyor.

Geçtiğimiz hafta evinde Etimesgutspor'u 3-1 yenerek play off adına önemli bir galibiyet alan Çorum FK, erteleme maçında Sakaryaspor'a konuk oluyor. Çorum FK'da bu maçta erteleme maçı olduğu için yeni transferlerden Mahsun, Volkan Okumak, Volkan Keskin, Aykut ve Hakkı Can bu maçta forma giyemiyor.

Karşılaşma İstanbul bölgesi hakemi Mehmet Türkmen'in düdüğü ile başladı.

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MAÇTAN DAKİKALAR..

4. dakikada Çorum FK'den Mehmet Akyüz sarı kart gördü.

12 dakikada Sakaryaspor'dan Ö. Can Sokullu sarı kart gördü.

⚽DAKİKA 20: Sakaryaspor Ömer Bozan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

İLK YARI 1-0 SONA ERDİ.

⚽DAKİKA 60: Sakaryaspor Tahir Babaoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

⚽DAKİKA 63: Çorum FK, Burak'ın muhteşem golüyle farkı 1'e indirdi. 2-1

⚽DAKİKA 70: Sakaryaspor Hurşit'in golüyle fakı yeniden 2'ye çıkardı. 3-1

⚽DAKİKA 73: Sakaryaspor Ali'nin golüyle farkı 3'e çıkardı. 4-1

MAÇ SONUCU

Çorum FK, deplasmanda Sakaryaspor'a 4 -1 mağlup oldu. Erteleme maçı olduğu için yeni transferin yer almadığı maçta Çorum FK, 10 futbolcusundan yoksun gittiği Sakarya'da iyi mücadele etti ama sonunu getiremedi. Eksik ve sakatlara rağmen maçta iyi mücadele eden Çorum FK, kırmızı siyahlı taraftarlardan takdir topladı. Çorum FK, bu sonuçla 47 puanda kalırken, Pazar günü evinde play off potasındaki rakibi Bodrumspor ile karşılaşacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022, 17:43