Sakatlardan iyi haberler

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da sakat futbolculardan iyi haber. Berkay ve Atakan’ın önümüzdeki hafta takıma katılması, kaleci Erdi’nin ise beklenenden önce forma giyecek duruma gelmesi bekleniyor.

İkinci yarıya sakatlıkları nedeni ile takımdan ayrı olarak çalışarak başlayan Atakan’ın büyük oranda iyileştiği ve güçlendirme çalışmaları yaptığı önümüzdeki haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı açıklandı.

Yine ilk yarıda sakatlanan kaleci Erdi’nin ise sakatlığının beklenenden hızlı iyileştiği ve tecrübeli file bekcisinin bir kaç hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği öğrenildi.

Ergene maçında sakatlanan Berkay’ın ise adelesindeki tedavinin olumlu geçtiği ve düz koşulara başlayan tecrübeli futbolcunun da önümüzdeki haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.