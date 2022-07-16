Salih Zafer dönüyor mu?

YÜKSEL BASAR

Çorum FK’da Salih Zafer yeniden gündemde.

İki sezon önce Manisa FK’dan Çorum FK’ya transfer olan Salih Zafer Kurşunlu geçtiğimiz sezon ortasında gittiği Iğdırspor’dan yeniden kırmızı siyahlı takıma dönebilir.

Geçen sezonun ilk yarısında Çorum FK formasını 14 maçta giyen ikinci yarıda transfer olduğu Iğdırspor ile 19 maça çıkan Salih Zafer Kurşunlu yeni sezon için Çorum FK’nın gündeminde.

Iğdırspor’da bu bölgeye yapılan transferler nedeni ile ayrılmak isteyen Salih Zafer için Başkan Oğuzhan Yalçın, Iğdırspor Başkanı Cantürk Alagöz ile yaptığı görüşmede büyük oranda anlaşma sağlandı. Salih Zafer’in özel sorunları çözmesi halinde yeniden kırmızı siyahlı formayı giymesi bekleniyor.