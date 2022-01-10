Salih Zafer ile yollar ayrıldı

Geçtiğimiz yıl Manisa FK'dan transfer edilen ve 2 yıldır Çorum FK forması giyen Salih Zafer Kurşunlu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; "Profesyonel futbolcularımızdan Salih Zafer Kurşunlu ile karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Tecrübeli defans oyuncusu Salih Zafer Kurşunlu Çorum FK'da gösterdiği performans ile taraftarın gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2022, 17:28