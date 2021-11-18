Salih Zafer ve Mertcan’ın durumu yarın belli olacak

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da sakat futbolcular özel program doğrultusunda bireysel olarak çalışmaya devam ediyor.

Fizyoterapist Semih Güçlü tarafından tek tek hazırlanan program doğrulusunda sakat futbolcuların tedavi süreçleri yakından takip ediliyor.

Sakat futbolculardan ve takıma en önce katılması beklenen isimler Salih Zafer ile Mertcan Aşcı dün ilk bölümde 2 nolu sahada kısa süreli yürüme ve düz koşunun ardından salona geçerek burda güçlendirme hareketleri yaptılar. Seçgin Getbay ise düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı. Berkay Can, Muhsin ve Mehmet Gürkan Öztürk ise salonda verilen program doğrultusunda güçlendirme hareketleri yaptılar.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan Salih Zafer ve Mertcan Aşcı’nın pazar günki Ankaraspor maçında forma giyip giymeyeceklerine yarın yapılacak olan son kontrolden sonra karar verileceği öğrenildi. Seçgin, Muhsin ve Mehmet Gürkan’ın ise Hekimoğlu maçına yetiştirilmesi amaçlanıyor.