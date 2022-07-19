Salih Zafer yeniden yuvada

Geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında Iğdırspor'a transfer olan tecrübeli defans oyuncusu Salih Zafer Kurşunlu yeniden yuvaya döndü.
İki sezon önce Manisa FK’dan Çorum FK’ya transfer olan Salih Zafer Kurşunlu geçtiğimiz sezon ortasında gittiği Iğdırspor’dan yeniden kırmızı siyahlı takıma imza attı. Salih Zafer geçen sezonun ilk yarısında Çorum FK formasını 14 maçta giydikten sonra ikinci yarıda Iğdırspor'a transfer olmuş ve 19 maçta forma giymişti.
Çorum FK, Salih Zafer Kurşunlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022, 16:41