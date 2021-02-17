Salonda çalıştılar

HARUN AKKAYA

Çorum FK yoğun kar yağışı ve sahaların karla kaplı olması nedeni ile dünki antrenmana tesis kondisyon salonunda yaptı.

Tesis sahaları ile stadın zemininin karla kaplı olması nedeni ile Teknik Heyet çalışmayı tesis kondisyon salonuna aldı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Eren dışında tüm futbolcular katıldılar. İki grup halinde kondisyon salonunda kültür fizik ve çabuk kuvvet hareketleri yapan kırmızı siyahlı takım taktiksel çalışma yapamamanın sıkıntısını yaşadı.

Çorum FK bugün yapacağı ter antrenmanı ile İnegölspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve tesisde kampa girecek.