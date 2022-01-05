Salonda çalıştılar

Ligin ikinci yarı hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı kampla sürdüren Çorum FK dün de sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla günü tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Özer yönetimindeki sabah çalışması sahaların don olması nedeni ile tesis kondisyon salonunda çalıştılar. İki grup halinde tesisde bulunan aletlerde kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yapan kırmızı siyahlı takımda futbolcuların biraz olsun morallendikleri gözlendi.

Çorum FK günün ikinci antrenmanını ise akşam tesis sahasında yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ve çabuk kuvvet hareketlerinin ardından yarı sahada taktiksel çalışma ile sona erdi.

Kırmızı Siyahlı takım ikinci yarı hazırlıklarının ilk etabını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve yarın bir haftalık kamp için Antalya’ya hareket edecek.