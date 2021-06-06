Samet Özarslan zirvede

HALİL ÖZTÜRK

Büyükler Serbest Güreş milli takım seçmelerinde Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübünden Samet Özarslan birinci olarak milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

İstanbul’da cumartesi günü yapılan ilk gün müsabakalarında 92 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübünden Samet Özarslan eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Ankara İlbank kulübünden Ali Bonceoğlu ile finalda karşılaştı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan final maçında rakibini yenen Samet Özarslan birinci olmayı başardı. İlk gün müsabakalarında 20 il ve 30 kulüpten toplam 150 sporcu mücadele etti. İlk gün yapılan müsabakalarda 70 kiloda Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübünden Fatih Erdoğan ise sıkletinde sekizinci oldu.

Efe Anıl Al üçüncü

Osmancık’ta başladığı güreş hayatını Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinde sürdüren Efe Anıl Al ise Ankara Tedaşspor adına çıktığı milli takım seçmesinde üçüncü oldu. Genç kategorisinde olmasına karşın büyükler kategorisinde ilk kız çıktığı milli takım seçmelerindeki performansı ile büyük beğeni toplayan Efe Anıl Al tecrübeli rakiplerini geride bırakarak üçüncü olmayı başardı. Efe Anıl Al bu başarısı ile milli takım kampında mücadele etmeye hak kazandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021, 19:55