ŞAMPİYON sahne alıyor

Yeni Çorumspor sezonun ilk maçında yarın saat 16.30’da sahasında 1922 Konyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı Siyahlı takım geçen sezondan kalan cezası nedeni ile bu maçta taraftarlarından yoksun olacak.



Yıllar sonra 2. lige yükselmeyi başaran Yeni Çorumspor bu ligdeki ilk maçında Konyaspor’un alt yapısı olarak mücadele eden 1922 Konyaspor ile karşılaşacak. Sezona iddialı hazırlanan ancak yaklaşık 40 gün süren kriz nedeni ile büyük güç kaybeden ve ayrılıklar yaşayan Yeni Çorumspor’da bu hafta başından itibaren yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda kadrosunu yeniden güçlendirdi.

Geçen yılki kadrosunu büyük oranda koruyarak yeni sezona hazırlanan kırmızı siyahlı takımda en büyük sorun ise yeni transferlerin henüz tam olarak hazır olmaları. İki gündür takımla birlikte çalışmalara katılan yeni transferlerden Eren Tokat’ın fiziksel olarak iyi durumda olduğu diğerlerinin ise yarınki maçta forma giymesinin zor olduğu belirtildi.



Sakatlığı devam eden Mikail’in de yarınki maçta forma giyemeyecek. Sezonun ilk maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdüren kırmızı siyahlı takımda tüm futbolcular hazır bulundu. Teknik Direktör Bahri Kaya çalışmada Konya maçının taktiği üzerinde durdu. Bu çalışmanın ardından tesislerde kampa girecek olan kırmızı siyahlı takım bugün yapacağı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde maç saatini bekleyecek.