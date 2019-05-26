Şampiyona coşkulu karşılama

Şampiyon Yeni Çorumspor’a coşkulu karşılama. Cuma akşamı Adana 5 Ocak stadında Serik Belediyespor’u penaltı atışları sonunda yenerek 2. lige yükselme sevinci yaşayan kırmızı siyahlı takım cumartesiakşam saatlerinde Çorum’a döndü.



Yeni Çorumspor kafilesi üstü açık ve üzeri giydirilmiş bir otobüs ile akşam saat 21’de lojmandan hareket eden kafilede ön bölümde Başkan Fatih Özcan ve çocukları ile Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ile birlikte otobüs üstünde 2. Başkan Mustafa Şeker, Sportif Direktör Hamit Işık, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Ercan ve Salim Koldaş, Teknik Direktör Bahri Kaya ve tüm teknik heyet ve futbolcular tam kadro yer aldılar. Saat kulesindeki kutlamalara binlerce taraftar ile birlikte Belediye Başkanı Halilİbrahim Aşgın ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hasan Eray Güleryüz de katıldılar ve taraftarlarla birlikte coşkuyu yaşadılar.



İnönü Caddesinden itibaren araç ve taraftarlar tarafından karşılanan Yeni Çorumspor kafilesi saat kulesine kadar yaklaşık yarım saatlik sürede gelebildi. Meşaleler vehavai fişek gösterileri ile Belediye mehteran takımı ile karşılanan kırmızı siyahlı takım otobüsüsaat kulesinin yanına park attı ve bu arada Hürriyet parkı içinden muhteşem bir havai fişek gösterisi yapıldı.

Bu sırada otobüsden Yeni Çorumspor’un bu sezon daha önce kullandığı marşlar ile birlikte sözlerini Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın’ın çaldığı marş çalındı.

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği törende daha sonra Başkan Fatih Özcan ve Teknik Direktör Bahri Kaya kısa birer yaptılar.

Konuşmaların ardından Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile teknik heyet ve futbolcular, kulüp çalışanları ile Tribün liderleri tek tekanons edilerek taraftarları selamladılar. Büyük coşku içinde geçen bu kutlama hep bir ağızdan söylenen marşlar içinde coşkulu bir şekilde sona erdi.