Şampiyonlar Güreş Turnuvası’nda Çorum’a altı madalya bir kupa

HALİL ÖZTÜRK

İstanbul’da yapılan 23. Uluslararası Genç Şampiyonlar turnuvasında Türkiye serbest, grekoromen ve kadınlarda takım halinde birinciliği kazandı.

Ruşen Çetin’in Teknik Direktörlüğünü yaptığı serbest milli takımda Çorumlu sporcular ilk gün kazandıkları üç madalyaya pazar günüde üç madalya eklediler.

Cumartesi günü yapılan müsabakalarda Çorum Belediyesi Gençlikspor’lu güreşçilerden serbest stilde 97 kiloda Mücahit Çelik ile grekoromen stil 86 kiloda Samet Yaldıran final maçlarını kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldular. Serbest stil 74 kiloda mindere çıkan Mertcan Damatoğlu ise üçüncü olarak bronz madalya kazanmışlardı.

Pazar günü yapılan müsabakalarda ise çalışmalarını Sungurlu’da devam ettiren ve Ankara TKİ adına mindere çıkan grekoromen stilde 60 kiloda Mert İlbars yine tüm rakiplerini yenerek birinciliği kazandı. Osmancık’ta çalışmalarını sürdüren ancak Ankara Tedaş adına mücadele eden 125 kiloda Efe Anıl Al ise finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Serbest stilde 87 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Tansel Can Örtücü ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Teknik Direktör Ruşen Çetin yönetimindeki genç milli takım 6 altın, 5 gümüş ve 9 bronz toplam 20 madalya ile 220 puanla takım birinciliğini kazandı.