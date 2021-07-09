Şampiyonlardan Başkan’a ziyaret

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün şampiyon sporcularından Başkan Aşgın’a teşekkür ziyareti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Avrupa ve Dünya şampiyonalarında göğsümüzü kabartan GSK sporcularının Çorum ve ülkemize muhteşem bir gurur yaşattığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum’umuzun gururu olan Gençlik ve Spor Kulübü Sporcularımız dünya ve Avrupa dereceleriyle ülkemiz adına da gurur verici başarılar elde etti. Grekoromen Stil Gençler Avrupa 3.’sü olan Samet Yaldıran kardeşim, İşitme Engelliler Güreş Dünya 3.’sü olan Eren Uzun kardeşim ve Masa tenisinde aldığı Avrupa ve dünya dereceleriyle göğsümüzü birden çok kez kabartan Uğurcan Dursun kardeşimizi bizlere yaşattıkları gurur vesilesiyle bir kez daha yürekten kutluyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğine de inanıyorum. Tabi burada asıl tebrik edilmesi gereken hocalarımız var. Sizleri çalıştıran Gençlik ve Spor Kulübümüzün her biri birbirinden kıymetli hocalarını da tebrik ediyorum” dedi.

Antrenör ve sporculardan Başkan Aşgın’a teşekkür

Aynı zamanda Milli Takım Antrenörü de olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Ali Korkmaz ve Dünya Masa Tenisi Federasyonunun kendisine burs verdiği Milli Sporcumuz Uğurcan Dursun da masa tenisine verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür etti.

GSK Güreş Antrenörü Çelebi Bayır ve Levent Kaleli, Belediye başkanlığı görevine geldikten sonra verdiği desteklerle Çorum sporuna ve özellikle güreşe ivme kazandırdığını belirterek bu destekler için Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür ettiler.

Ziyarette Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Çorum Belediyesi Gençlikspor Başkanı Nadir Solak da hazır bulundu.