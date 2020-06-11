Şampiyonlarla görüştürdü

HALİL ÖZTÜRK

Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı ve Güreş Federasyonu As Başkanı Zeki Gül dün İskilipli güreşçileri Türk güreşinin efsane şampiyonları ile görüştürdü. Güreş Federasyonu tarafından gönderilen eşorfmanları Belediye İskilipspor’lu güreşçilere götüren Zeki Gül malzeme dağıtımının ardından Türk güreşinin şampiyon güreşçileri ile görüntülü olarak görüştürdü.

Zeki Gül ilk olarak Cenk İldem ardından Çorumlu milli güreşçi Fatih Erdin ile genç güreşçileri görüştürürken ardından da Türk güreşinin son yıllardaki iki efsane ismi Rıza Kayıalp ve Taha Akgül ile görüntülü olarak görüştürdü ve onlara nasihatlarda bulundular. Gül son olarak ise Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile bir görüşme yaptırdı.

Türk güreşinin son yıllardaki efsane ismi Rıza Kayıalp, minikleri altın değerinde öğütlerde bulundu. Kayıalp, genç güreşçileri gördüğünde kendinin ilk yıllarını hatırladığını belirterek ‘Ben de güreş eğitim merkezinde çalışma yaptım. Yaşımız gereği sıcak suya yetişme şansımız olmazdı soğuk su ile duş almak zorunda kalırdım. Buna rağmen bıkmadan usanrmadan çalıştım ve bu noktaya geldim.

Sizlerde sevmezseniz bu işi yapmazsınız. Seviyorsanız başarırsınız. Şunu unutmayın her sporu yapan başarılı olacak diye bir kural yok. Önemli olan spor yapmanız ve başarılı olmak için elinizden gelen mücadeleyi vermenizdir. Antrenörlerinizin gözetiminde çok çalışın ve onların nasihatlarını dinleyin. Unutmayın yarın bulunduğumuz yerlerde sizler arasından çıkacak şampiyonlar bulunacaktır. Çok çalışın ve başarılı olmak için gereken özveriyi gösterin. Unutmayın hep sizin yanınızda olacak bir federasyon yönetimi var bu açıdan çok şanslısınız’ dedi.