‘Şampiyonluğun en güçlü adayı ile oynayacağız’

HARUN AKKAYA

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, bu ligin en güçlü kadrosuna ve şampiyonluğun en güçlü adayına karşı çok zor bir maç oynayacaklarını ve evlerinde oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Geçen yıl görev yaptığı Çorum FK kadrosunu ve bu yıl yapılan transferleri yakından tanıdığını belirten Taşdemir ‘Grubun en güçlü kadrosuna sahip ve şampiyonluğun en büyük adayı takım Çorum FK olarak görüyorum. Bizim kadromuz ise tecrübeli ve gençlerin harmanlandığı futbolculardan kurulu. Göreve yeni başladım ve oyun anlayışımızı sahaya yansıtmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Yarın sahamızda oynayacağımız Çorum FK maçı bu anlamda bizim için çok zorlu geçecek. Tabiki benim açımdan duygusallıkların olduğu bir maç olacak fakat profesyoneliz ve Bodrumspor’un kazanması yukarılara tutunma adına elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Kadromuzda Bahadır sakat Süleyman düzelme yolunda onun dışında eksiğimiz bulunmuyor. İki takım açısından da hedefe giden yolda zor bir karşılaşma olacak. Biz evimizde oynamanın verdiği avantajı kullanarak üç puanla ayrılmak istiyoruz. Centilmence bir maç olmasını diliyorum’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021, 19:08