ŞAMPİYONLUĞUN ÖYKÜSÜ

HALİL ÖZTÜRK - HARUN AKKAYA

Şampiyonluk kupasını Eray Yıldız kaldırdı

Yeni Çorumspor’un şampiyonluk kutlamalarında belkide en önemli nokta bir kulübün kaybedilen bir taraftara verilen önemi göstermesi açısından son derece anlamlı idi. Yarı Final rövanş maçında tribünde fenalaşarak olan Yeni Çorumspor taraftarı Sinan Yıldız hayatını kaybetmişti.

Kırmızı Siyah aşığı rahmetli Sinan Yıldız’ın kendi gibi bu renklere gönül vermiş oğlu Eray Yıldız final maçında Yeni Çorumspor’un onur konuğu oldu. Başkan Fatih Özcan cenaze töreninde oğluna verdiği sözü tutmak için daha fazla çalıştı.

Rahmetli Sinan Yıldız’ın abisi ve oğlu için özel bir araç tahsis etti ve protokolde kendi yanında Eray Yıldız ile birlikte maçı izledi. Maçın bitiminde ise sahadaki o coşkuya rağmen Eray’ı unutmayan başkan Fatih Özcan onun elinden tutarak taraftarların bulunduğu bölüme götürdü. Taraftarlar Onur Tekin’i üçlük çektirmek için tribünü çağırdı Özcan Eray’ı gösterdi.

Kaleci Onur Tekin Eray’ı omuzunu alarak tribünlere üçlüğü böyle çektirdi. Kısa süre önce babasını kaybeden Eray ise babası ile birlikte gönül verdiği takımın şampiyonluk kutlaması ile biraz olsun teselli oldu ve bu mutluğu tribündeki taraftarlar ile birlikte yaşadı.

Başkan Fatih Özcan ve futbolcularda cenaze töreni katıldıkları Sinan Yıldız’ın oğlu Eray’a verdikleri sözü yerine getirdiler. Platformda kaptan Yakup’un yanında yer alan Eray Yıldız kırmızı siyahlı takımın şampiyonluk kupasını takımla birlikte kaldıran isim oldu.

Golü ‘MELEĞİNE’ yolladı

Bu sezon kritik maçlarda attığı gollerle kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi isimlerden Mikail Albayrak final maçında da sahne oldu. Kocaelispor maçının ardından finalde de fileleri havalandıran Mikail golden sonra formasının içine giydiği tşörtü açarak tüm izleyicilere ekranlardan gösterdi.

Bu görüntüyü izleyenler olayın perde arkasına sonradan öğrendiler. Tecrübeli futbolcu sezon başında henüz sekiz aylık doğan ve altıncı ayında kızını kaybetti. Talia Sümeyya ismini verdiği meleğinin tişörtün üzerine fotoğrafını koyan ve MELEĞİM yazdıran Mikail Albayrak golün sevincini bu cennetlik yavrusuna gönderdi. Mikail vefatı ardından meleğine verdiği bu sene kupayı onun için kazanacağı sözünü yerine getirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Penaltılarda yedek kulübesi

Yeni Çorumspor’un Serik Belediyespor ile oynadığı maçın penaltı bölümlerinde kırmızı siyahlı takımın yedek kulübesinden bir görüntü. Bir köşede Başkan Fatih Özcan büyük bir stresle oturmuş ve maçın sonucunu bekliyor. Diğer yanda ise kulüp doktoru Vedat Erkul açmış ellerini dua ediyor. Bu görüntüden fazla değil on dakika sonra ise iki isimde sevinçten havalara uçtular.

Son vuruş öncesi heyecan doruk yaptı

Yeni Çorumspor’da Serik Belediyespor maçında penaltılar sonunda gelen şampiyonluk sevincini maçın ardından bu karelerde görmek mümkün. Birbirlerine sarılan kırmızı siyahlı takım futbolcuların bu anlardaki gözlerindeki hırsı ve mutluluğu bu karelerden görmek mümkün, Ne diyelim emeği geçen herkese çok teşekkürler yüreklerine emeklerine sağlık.

Şampiyonluğun geldiği an Başkan Özcan’ın sevinci

Şampiyonluğu getirecek penaltılarda son vuruş anında saha kenarındaki bu görüntü her şeyi özetliyordu. İlk fotoğrafta menejer Oğuzhan atışı bakamıyor, Batuhan ağlayarak atışı izliyor Başkan Fatih Özcan’ın kalbi duracak gibi son vuruşu izliyor. İkinci fotoda ise yedek kulübesindeki futbolcuların heyecanı. Son karede ise Başkan Fatih Özcan ve arkasında kulüp doktoru atışı bakamıyor sonucu kulüp müdüründen mutlu haberi bekliyor.

Şampiyonluk sevinci gözlerinde

Yeni Çorumspor’da Serik Belediyespor maçında penaltılar sonunda gelen şampiyonluk sevincini maçın ardından bu karelerde görmek mümkün. Birbirlerine sarılan kırmızı siyahlı takım futbolcuların bu anlardaki gözlerindeki hırsı ve mutluluğu bu karelerden görmek mümkün, Ne diyelim emeği geçen herkese çok teşekkürler yüreklerine emeklerine sağlık.

Mutluluğun fotoğrafı bu olsa gerek

Yakup’un penaltı vuruşundan sonra gelen şampiyonluğu en güzel anlatan fotoğraflardan birisi. Futbolcuların şampiyonluk coşkusuna ortak olan bir başkan ve kulüp menejeri. Yüzündeki sevinçten mutluluğu anlamanız zor olmasa gerek. Fakat başkanı aramayın çünki o futbolcuların altında kalmış her zaman onlar gibi hatta onlardan çok daha fazla bu sevinci yaşıyor ve yaşatıyor.

‘Çorumspor bunun için çok önemli’

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan yıllardır süren şampiyonluk hasretine son verdikleri Serik maçından sonra kupa töreninde verdiği en önemli mesaj sahnedeki görüntünün Çorum için anlamı oldu.

Final maçı için Adana 5 Ocak Fatih Terim Stad’ına gelen Çorum’un tüm renkleri şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşadılar. Kürsüde ve taraftarlarla şampiyonluk sevinci yaşandığında AK Partilisi, Cumhuriyet Halk Partilisi, Milliyetçi Hareket Partisili omuz omuzu verdi birlikte sevindiler.

Kürsüde bu görüntü sırasında konuşan Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan ‘Bu kulübün bu şehir için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. AK Partili kardeşlerimiz abilerimiz, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimiz abilerimiz ben Milliyetçi Hareket Partili birisi olarak omuz omuzu verdik ve bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Çorum olarak biz bu omuz omuzu verdiğimiz sürece çok daha büyük başarılara imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu takımı yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum’ dedi.

Çorum’un tüm renkleri omuz omuza

Yeni Çorumspor’un Çorum için ne kadar önemli olduğunu Adana’da oynanan final maçında bir kez daha gördük. Çorum’un tüm renkleri el ele omuz omuza verdi maçın sonunda ise hep birlikte birbirleri ile kucaklaştı. Maçı izlemek için Adana’ya kimler gelmediki. AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, CHP Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Hasan Eray Güleryüz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Belediye Meclis üyelerinin büyük bir bölümü ile birlikte Çorum’da hiç bir maçını kaçırmayan ve Çorum gönüllüsü Adana Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Ömer Faruk Yurdakul bu maç öncesi tüm Çorumluları makamında misafir etti iftarı birlikte yaptı ve maç öncesi ve sonrasındaki sevinçtede bir Çorumlu kadar sevindi.

Aslında Yeni Çorumspor’un Çorum için ne anlama geldiğini aşağıdaki kare en güzel şekilde gösteriyor. Görüşü ne olursa olsun konu Yeni Çorumspor olduğu zaman nasıl güzel kucaklaşıyoruz ve birlikte sevinebiliyoruz. Bu sevinçleri bundan sonra sıkca yaşamak dileği ile.