Şampiyonluk kupasını Başkan’a götürdüler

HARUN AKKAYA

2. Amatör Küme’de namağlup şampiyon olan Ulukavakspor kupayı başkan ismail Ateş’e götürdü. Pazar günü final grubunun son maçında en yakın rakibi Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında 4-2 yenerek sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Ulukavakspor bir yıl aradan sonra yeniden 1. Küme’ye yükseldi.

Siyah Beyazlı takım Mecitözü’nde kazandığı şampiyonluk kupasını Çorum’a dönüşte Kulüp Başkanı İsmail Ateş’e götürdüler. Yönetim Kurulu üyesi Tuğrul Atak tarafından şampiyonluk kupasını Başkan İsmail Ateş’e verdi.

Ulukavakspor Başkanı İsmail Ateş bir yıl aradan sonra yeniden hakettikleri 1. Küme’ye yükseldiklerini belirterek bu başarıda emeği olan herkese teşekkür etti ve Ulukavakspor’un yeniden eski görkemli günlerine döneceğinden kimsenin şüphesi olmamasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2019, 10:41