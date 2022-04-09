Şampiyonluk şansı az olsa da şampiyonu belirleyecek

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig’de sezon yarın oynanacak maçlarla sona erecek.

Temsilcimiz Osmancık Belediyespor şampiyonluk şansını büyük oranda kaybetsede grupta şampiyonu belirleyecek. Osmancık Belediyespor grup lideri Ankara TKİspor ile karşılaşacak.

5. Bölge 3. grupta son hafta maçında yarın saat 14’de evinde Ankara TKİspor ile karşılaşacak Osmancık Belediyespor ligin ikinci yarısındaki büyük çıkışı ile şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalamıştı. Evinde Yozgatspor’u yenerek şampiyonluk şansını kendi eline geçiren temsilcimiz geçtiğimiz hafta ligde alt sıralarda bulunan Yeşil Kamanspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak tarihi bir fırsatı kaçırmıştı.

Osmancık Belediyespor yarın grup lideri Ankara TKİspor’u yenerse, Yozgatspor ve Keçiören Bağlumspor ise maçlarında puan kaybetmeleri halinde şampiyonluk sevincini yaşayacak. Ankara TKİspor takımı bu maçı kazanması halinde diğer maçların sonuçlarını beklemeden şampiyonluk sevinci yaşayacak. Bu maçta Osmancık rakibine çelme takarsa o zaman önce Yozgat avantaj yakalayacak onunda kaybetmesi halinde ise Keçiören umutlanacak.

Dört takımında şampiyonluk şansının bulunduğu haftada en avantajlı takım Ankara TKİSpor ikinci sırada ise Yozgatspor bulunuyor. Osmancık Belediyespor ligi evinde galibiyet ile bitirmek ve taraftarına üç puan sevinci yaşatmak amacı ile kazanmak istiyor.

Maçı Klasman Hakemi yönetecek

Osmancık Belediyespor ile Ankara TKİspor arasında grubun şampiyonu belirleyecek maça Sivas Bölgesi C Klasman Hakemi Yakup Bakır yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Samsun’dan Mehmet Şenkaya ve Coşkun Yalçın. Maçın dördüncü hakemi de aynı ilden Ayberk Öz. Maçta gözlemci olarak ise Kırşehir’den Hakan Osman Yavuz görev yapacak.