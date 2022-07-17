Samsun ve Iğdır ile hazırlık maçı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın sezon başı ilk etap çalışma programı belli oldu.

Kırmızı Siyahlı takım Çorum’da yapacağı 26 günlük kamp döneminde iki hazınlık maçı yapacak.

Cumartesi günü sezonun ilk antrenmanına çıkan Çorum FK ilk hazırlık maçında 4 Ağustos perşembe günü 1. ligde şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Samsunspor ile Samsun’da özel maçta karşılaşacak. Kırmızı Siyahlı takım 11 Ağustos perşembe günü Çorum Şehir Stadyumunda hem sezon açılışını yapacak ardından da kardeş kulüp Iğdırspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Bu sezon hem kırmızı siyahlı takıma sponsor olan hem de bir çok futbolcunun transferinde yardımcı olan Alagöz Holding Iğdırspor ile oynanacak maç öncesinde de bir dizi etkinlik yapılması planlanıyor. Her iki maçında saatleri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Çorum FK Iğdırspor ile oynayacağı hazırlık maçının ardından 12 Ağustos cuma günü 10 günlük kamp için Bolu’ya gidecek. Kırmızı Siyahlı takım 21 Ağustos pazar günü kampı tamamlayarak Çorum’a dönecek ve ilk hafta Urfaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Çorum’da tamamlayacak.