'Samsunspor'un şampiyonluğu tescil edilsin'

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan 2. Lig Beyaz grup için en uygun çözümün Samsunspor’un şampiyonluğunun tescil edilip 2. ve 9. sıradaki takımların tek merkezde oynayacakları eleme sistemine göre çıkacak ikinci takımın belirlenmesi olduğunu söyledi. Özcan, bu aşamada riskin en aza indirilmesinin ve emeklerin boşa çıkarılmamasının en uygun yolunun bu olduğunu söyledi.

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, liglerin oynatılma kararının yanlış olduğunu ve dün üst liglerin kulüplerinde çıkan pozitif vakaların bunu açıkca gösterdiğini söyledi.

Başkan Özcan dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Federasyon’un ligleri başlatma kararı ardından bir çok kulüpten Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı yönünde açıklamalar geldiğini belirterek ‘Öncelikle testleri pozitif çıkan herkese Allah’tan acil şifalar diliyorum. Federasyon’un daha önce liglerin başlaması ile ilgili aldığı kararla ilgili görüşlerimi Çorum FK ailesi ile paylaşmıştım. Bugün tekrar alınan kararla ilgili olarak haddimi aşmadan sadece kendi ligimiz ve grubumuzla ilgili düşüncelerimi aktarmak istiyorum.

Futbol Federasyonu’nun ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ anlayışı ile karar vermesidir. Açıklamalarımı bir çok kulüp tepki ile karşılayıp, bir çok kulüp destekleyebilir. Ancak alınması gereken karar da açıkca bellidir. Grubumuzda açık ara lider Samsunspor’un şampiyonluğu tescillenerek 2. ve 9. sırada yer alan takımlar arasında play-off maçları oynanmalıdır. Böylece risk en aza indirilip sezon başından günümüze emek veren takımların da emekleri boşa çkarılmamış olacaktır.

Küme düşmenin bu sezon geçerli olmak üzere durdurulması 3. Ligde şampiyon olarak gelen takımlarla gelecek sezonun oynanması bizim nacizane görüşümüzdür. Çorum FK ailesi olarak görüşlerimiz neticesinde kırılan yada üzülen kulüplerden şimdiden özür dileriz. Ancak Çorum FK taraftarlarına karşı sorumluluğunu yerine getirmek adına görüşlerimi açıklamak zorundadır’ dedi.