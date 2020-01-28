Sancaktepe hazırlığı başlıyor

HARUN AKKAYA

Çorum FK bir günlük iznin ardından pazar günü evinde oynayacağı Sancaktepe FK maçının hazırlıklarına bugün başlıyor.

Ligde son üç maçını kaybederek sıralamada büyük bir düşüş yaşayan kırmızı siyahlı takım hafta sonunda Gümüşhanespor deplasmanında aldığı 4-1’lik galibiyet ile moral buldu. Teknik Heyet bu maçın ardından futbolculara bir gün izin verdi.

Pazar gecesi geç saatlerde Çorum’a dönen kırmızı siyahlı takım dünü izinli olarak geçirdi. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenman ile Sancaktepe FK maçının hazırlıklarına başlayacak. Çorum FK’da sakat futbolcu bulunmuyor, Gümüşhane maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Osman Bodur dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Kötü başladığı sezonda takımın başına Çorumspor camiasının yakından tanıdığı isim Mustafa Çapanoğlu’nu getirdikten sonra büyük bir çıkış gösteren Sancaktepe FK geçen hafta evinde İnegölspor maçını kazanmanın verdiği moralle Çorum FK hazırlıklarına başladı.

Çorum FK hafta boyunca yapacağı çalışmalarla pazar günü taraftarı önünde galip gelerek üç puan sevincini onlarla birlikte yaşamak ve sıralamadaki çıkışını sürdürmek istiyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2020, 13:35