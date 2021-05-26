Sarı Fırtına Avrupa Güreş Şampiyonası kadrosunda

HALİL ÖZTÜRK

Belediye İskilipspor’un milli gururu. Avrupa U 15 Serbest Güreş Şampiyonası’nda Adem Uysal antrenör olarak Ferhat Yiğit ise minderde milli takım için mücadele edecekler.

Ankara Elmadağ’da kampta bulunan U 15 serbest güreş milli takım kadrosunda bulunan antrenör Adem Uysal ve sporcu Ferhat Yiğit yarın Bulgaristan’ın Sofya kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ilk kez milli olacaklar.

Belediye İskilipspor ve milli takım antrenörü Adem Uysal, Ferhat Yiğit’in ilk kez milli mayoyu Avrupa Şampiyonası gibi zorlu bir orgnizede giyeceğini belirterek ‘Türkiye şampiyonası ve turnuvalardaki performansı ile milli takıma kadar yükseldi. Kamptaki performansı ile Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almaya hak kazandı. Başarılı sporcumun bu organizede de ilimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum’ dedi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ise Avrupa Güreş Şampiyonasına yüzümüzün akıyla gidip gene yüzümüzün akıyla dönmeyi hedefliyoruz. Ülkemizi ve bayrağımızı dalgalandıracak olan Ferhat Yiğit’e bu zorlu sınavda başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun’ dedi.