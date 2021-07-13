Sarı Fırtına minderde-çayırda hep zirvede

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Güreşinin son yıllardaki parlayan Yıldızı Belediye İskilipspor’dan Ferhat Yiğit.

Lakabı Sarı Fırtına ve bunuda fazlası ile hak ediyor. Ferhat Yiğit’in asıl dikkat çeken yönü ise hem minderde hemde çayırda gösterdiği üstün performans.

Fazla değil dört yıl önce İskilip’de küçük salonda Adem Uysal yönetiminde baladığı çalışmalar sonucunda performansı ile dikkat çekmeye başladı. O dönemde Güreş İl Temsilcisi rahmetli Hüseyin Teke’nin girişimleri sonucunda Çorum Belediyesi Gençlikspor bünyesinde çalışmalarını sürdüren İskilipli pehlivan başarılarını yeni kulübü ilede sürdürdü.

Minderde durmak bilmeyen devamlı hücum güreşerek rakibine nefes aldırmayan bir özelliğe sahip Ferhat Yiğit bu çıkışını minder ve çayırda da devam ettirerek isminden uzun dönemde sıkca söz ettireceğini gösterdi. İki yıl önce yapılan Kırkpınar’da kategorisinde yine zirvede yer alan ve birinciliği kazanan Ferhat Yiğit pandemi nedeni ile minderde katıldığı milli takım seçmelerinde kürsüye çıksada zirveyi kaçırdığı için üzüldü.

Buna karşın milli takımın değişmez ismi olan Ferhat Yiğit bir yıl aradan sonra yeniden çıktığı Sarayiçinde üst üste ikinci kez kategorisinde birinciliği kazandı. Sarı fırtına lakaplı pehlivanın bu başarısında kuşkusuz antrenörü Adem Uysal’ın katkısı çok büyük. İskilip’te başlattığı güreş branşı çalışmalarındaki özverisi, bilgi ve tecrübesinin yanında mütevazi kişiliği ile spor camiasının büyük beğenisini kazanan Adem Uysal başarısı ile bu branşta serbest stilde isminden en fazla söz ettiren antrenör oldu.

Grekoromen stilde Sungurlu’da Çelebi Bayır’ın gösterdiği üstün performansı serbest stilde İskilip’de sürdüren Adem Uysal ve öğrencisi Ferhat Yiğit Kırkpınar’da kazandıkları bu başarı Çorum güreşinin geleceği adına son derece umut verici oldu.