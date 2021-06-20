Satranç turnuvasında ödüller verildi

M.BURAK YALÇIN

Türkiye Satranç Federasyonunca (TSF) Çorum Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sona erdi.

Anitta Otel’de gerçekleşen turnuvada Türkiye'nin farklı illerinden 32 sporcu hamle yaptı.

Turnuvada dereceye giren sporcular için Çorum Müzesi'nde kupa ve madalya töreni düzenlendi.



Törene Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ile başkanvekili hemşehrimiz Fatih Maden, sporcular, hakemler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören açış konuşmaları ile devam etti.

İlk olarak kürsüye gelen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, yarışmanın öneminin koronavirüs sürecinde yapılan ilk yüz yüze organizasyon olması nedeniyle arttığını belirterek, “Dolayısıyla bunu da Çorum'da gerçekleştirmiş olmaktan onur duyduk. Bunun bir son olmayacağına inanıyoruz. Satranç sporcularımızı en kısa sürede tekrar Çorum'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağız” dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da yeni organizasyonlar düzenlemek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Faaliyet programlarını güncellemeye ve yeni turnuvalar organize etmeye çalıştıklarını dile getiren Gülkız Tulay, “Bir ekip olarak çalışıyoruz. Her fırsatta sporcuların daha iyi şartlarda daha fazla turnuvaya dahil olması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Tulay, turnuvaya katılan sporcuları tebrik ederek, gelecekteki organizasyonlara da katılmaya davet etti.

Konuşmalarının ardından turnuvada birinci olan Ekaterina Atalık, ikinci olan Kübra Öztürk Örenli ve üçüncü olan Esma Doğan Duran’a madalya ve kupaları takdim edildi.