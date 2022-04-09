Şehir inanmasa da sizler inanın play-off aşkına

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ligin 34. hafta maçında yarın saat 15’de sahasında 1461 Trabzon ile karşılaşacak.

Kırmızı Siyahlı takımın play-off yolunda avantajını korumak için konuk takım ise azda olsa devam eden şampiyonluk umutlarını artırmak için kazanmak isteyeceği maç çok zorlu bir mücadeleye aday.

Ligin devre arasında yaşadığı sancılı dönemin ardından ikinci yarıya sıkıntılı başlayan birde buna üst üste gelen sakatlıkların eklenmesi ile istenmeyen puanlar kaybeden Çorum FK son iki maçta özellikle futbolcuların verdiği özverili mücadele sonunda alınan iki galibiyet play-off umutlarını yeniden çoğalttı.

Kırmızı Siyahlı takım evinde Somaspor’u tek golle geçtikten sonra geçen hafta sonunda da Ankaraspor deplasmanından 2-1 galip dönerek play-off potası ile puan farkını bire düşürmüştü.

Şehrin tüm ilgisizliğine rağmen kırmızı siyahlı futbolcular verdikleri mücadelenin sonunda takımı play-off potasına yaklaştırdı. Çorum FK’da uzun süredir sakatlıkları nedeni ile takımdan ayrı kalan isimlerden Muhsin’in dönmesinin ardından bu haftada önce Serkan önceki günde İsmet ve Berkay Can takımla birlikte çalışmalara başladılar. Bu futbolcuların maç içerisinde hamle oyuncusu olarak kadroda yer almaları bekleniyor.

Konuk 1461 Trabzon ise son iki maçta kaybettiği puanlarla şampiyonluk yolundaki büyük avantajını kaybederek liderin yedi puan gerisine düştü.

Bordo mavili takımda bu kötü sonuçların ardından hafta başında devre arası göreve başlayan Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile yollar ayrıldı. Takımı Çorum FK maçına Alt Yapı Koordinatörü Ahmet Özen yönetiminde tamamladı.

Çorum FK ile 1461 Trabzon arasındaki bu maçı İzmir tecrübeli A Klasman hakemi Yiğit Aslan yönetecek.

Kamp bugün başlıyor

Çorum FK Trabzon maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tesis sahasında yapılan antrenmanda yarınki zorlu maçın taktiğini yaptıran Teknik Direktör Ergün Penbe son uyarılarını yaptı. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı ter antrenmanı ile Trabzon maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.