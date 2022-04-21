Şehit Yakınları Derneği’nden Çorum FK’ya destek ziyareti

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın dünkü antrenmanını Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ziyaret etti. Dernek Başkanı Galip Deniz, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Yeşildağ, Gülay Erkoç, Metehan Çoban, Yusuf Ziya Kapaklı ve Mustafa Demir’den oluşan dernek heyeti ilk olarak tesisde teknik heyet ile bir görüşme yaptı.

Kulüp Başkan Vekili Serkan Güney ve Teknik Direktör Ergün Penbe’nin de katılımı ile dinlenme salonunda futbol üzerine gerçekleşen sohbette Başkan Galip Deniz, Niğde Anadolu FK karşısında Çorum FK’ya başarılar diledi.

Çorum FK’nın manevi olarak yanında olduklarını da ifade eden Deniz, “Dualarımızla sizin yanınızdayız. Başarınızla gurur duyuyoruz. Umarım Play-Off’a kalır, oradan da 1. Lig’e çıkan takım Çorum FK olur” diyerek Penbe’ye plaket takdim etti.

Başkan Deniz’e iyi dileklerinden dolayı teşekkür eden Teknik Direktör Ergün Penbe, “Şehir Play-Off’a inanmış durumda. Bizde futbolcularımızı buna inandırmaya çalışıyoruz. Teknik heyet olarak maç maç oyuncularımızı motive etmeye çalışıyoruz. Sizlerin de manevi desteği ile bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

Daha sonra antrenman sahasına inen heyet, burada da futbolcularla bir araya gelerek Niğde Anadolu FK maçında başarılar diledi.Ailesi ile birlikte Çorum FK tesislerine gelen bir şehit çocuğu ise ilk olarak Teknik Direktör Ergün Penbe’ye, daha sonra kaptan Murat Yıldırım’a çiçek takdim etti.