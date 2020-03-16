Selim Sümer’le sözleşme imzalandı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Teknik Direktör olarak Selim Sümer ile sözleşme imzalandı.

İki haftadır Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu yönetiminde maçlara çıkan Çorum FK’da Ersin hocanın lisansı yetersiz olduğu için Afyon maçı öncesinde formül arandı.

Çorum FK’da Alt Yapı Koordinatörü olarak sözleşmesi bulunan Selim Sümer’in aynı zamanda Teknik Direktör olarak sözleşme imzalayamıyordu. Kırmızı Siyahlı yönetim lisansı yeterli bir teknik adamla sözleşme imzalaması için başka formül bulamayınca Selim Sümer Alt Yapı Koordinatörlüğünden istifa etti ve takımın Teknik Direktörü olarak sözleşme imzaladı. Hafta sonunda sözleşmesi Federasyon tarafından onaylanan Selim Sümer Afyonspor maçında kulübede yer aldı.