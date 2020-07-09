Serdar Bozkurt Bandırma’da devam

HARUN AKKAYA

Çorum FK eski Teknik Direktörlerinden Serdar Bozkurt bu sezon çalıştırdığı ve grubunda lider durumda bulunan Bandırmaspor ile yeni sezon içinde anlaştı.

2015-2016 sezonunda Ankara Demirspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Serdar Bozkurt ve ekibi kırmızı siyahlı takımdan ayrıldıktın sonra Sivas Belediyespor, Sarıyer ve bu sezon başında ise Bandırmaspor ile anlaştı.

Genç teknik adam Bandırmaspor ile 2. Lig kırmızı grupta en yakın rakibi Ankara Demirspor’un öüç puan önünde lider durumda bulunuyor. Federasyon’un tescil kararırı açıklamasının ardından önümüzdeki sezon 1. ligde oynamaya hak kazanacak. Bandırmaspor yönetimi yapılan görüşmeler sonunda Serdar Bozkurt ile yeni sezonda da devam etmek üzere anlaştığını açıkladı.

Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.