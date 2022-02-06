Serik Belediyespor:0-Çorum FK:1 ⚽

Çorum FK ligin haftasında Antalya deplasmanında Serik Belediyespor'a konuk oluyor.

Geçtiğimiz hafta evinde Turgutluspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek moral bulan Çorum FK, Serik Belediyespor'u da yenerek play off'a yaklaşmak istiyor. Çorum FK'da sakatlıkları bulunan Erdi, Berkay ve Atakan dışında eksik bulunmuyor.

Karşılaşma Karabük bölgesi hakemlerinden Mustafa Hakan Belder'in düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽ DAKİKA 28: Çorum FK, yeni transferi Recep Türköz'ün golüyle Antalya'da öne geçti. 1-0

İLK YARI ÇORUM FK'NIN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.

MAÇ 1-0 SONA ERDİ.

Çorum FK, Serik Belediyespor 1-0 mağlup etti. Çorum FK'ya galibiyeti getiren gol 28.dakikada yeni transfer Recep Türköz'den geldi. Çorum FK bu sonuçla puanını 40'a yükseltirken, play off yolunda önemli bir adım attı. Ligde üst üste 2 maçını kazanarak moral bulan Çorum FK, haftaya evinde Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022, 15:00