Serik Belediyespor’a meşaleli destek

Serik Belediyespor, Yeni Çorumspor ile oynayacağı TFF 3. Lig 3. Grup play off final karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Serik Belediyespor 24 Mayıs Cuma günü Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadında Yeni Çorumspor ile oynayacağı TFF 3. Lig 3. Grup play off final karşılaşması hazırlıklarına Serik İsmail Ogan Stadyumunda devam ediyor. Teknik Direktör Mehmet Şansal yönetimindeki idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda paslaşmanın ardından çift kale maç ve taktik çalışmayla antrenman sona erdi.

Teknik Direktör Şansal, yaptığı açıklamada, hedeflerinin final maçını alarak ikinci lige yükselmek olduğunu söyledi. Takımının şampiyonluğu hak ettiğini belirten Şansal, iyi bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Şansal, ilk defa oynadıkları profesyonel ligi renk katarak bitirdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bu takım azmiyle geçen sezon 3. lige çıktı. Bu sezonda hedefimiz, Yeni Çorumsporu yenerek 2. lige çıkmak. Takımıma güveniyorum. Başkalarının para yatırımı yaparak gerçekleştiremediği hayallerini biz insan, emek ve çalışma yatırımı olarak gerçekleştirdik. Burada halk olarak bu şampiyonluklara alıştık. Geriye dönüp baktığımızda alın terimiz olmayan hiçbir puanı almadık. Grubumuzda diğer takımlar tarafından özellikle oynadığımız futbol açısından çok büyük sempati kazandık. Başarı bir yoldur. Bizde bıkmadan bu yolda devam ediyoruz."

Antrenman sırasında Grup Pehlivanlar taraftar grubu, meşale yakarak takıma destek verdi.