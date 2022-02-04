Serik taktiğini çalıştılar

HALİL ÖZTÜRK

Pazar günü Serik Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum FK hazırlıklarını dün Şehir Stadyumunda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başkan vekili Serkan Güney’in abisinin cenaze törenine katılmaları nedeni ile çalışmayı saat 16’da yapan kırmızı siyahlı takımda sakatlıkları bulunan Atakan, Berkay ve Erdi takımdan ayrı olarak düz koşu yaptılar. Çalışma öncesinde Teknik Direktör Ergün Penbe ve Sportif Direktör Yakup Ateş saha içinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak kandillerini kutladılar ve ardından da Serik maçına tam motive olmalarnı istediler. Isınma koşusu ile başlayan antrenman daha sonra üç grup halinde beşe iki ile devam etti.

Ardından orta saha ve hücum oyuncularını ceza sahası içinde bire bir gol çalışması yaptıran Teknik Direktör Ergün Penbe futbolculardan final paslarında doğru tercih yapmalarını sık sık uyardı.

Daha sonra çift kale maç ile devam eden antrenman şut çalışması ile sona erdi. Kırmızı Siyahlı takımda kafile bu sabah Antalya’ya hareket edecek.