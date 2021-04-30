Serkan Balcı yorumcu oldu

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir’in ekibinde görev yapan ve önceki hafta ayrılan Serkan Balcı Tivibuspor’da yorumcu oldu.

Ailevi sebeplerden dolayı Çorum FK yönetimi ile görüşerek Hacettepespor maçının ardından kırmızı siyahlı takımdan ayrılarak İstanbul’a giden Serkan Balcı önceki akşam tivibuspor’da yayınlanan programa canlı olarak katılarak Beşiktaş-Çaykur Rizespor ve ligin kalan maçları ile ilgili görüş ve düşüncelerini dile getirdi. Balcı’nın yorumcu olarak anlaşma yapmadığı bir haftalığına programa katıldığı bunun içinde Çorum FK yönetimine bilgi verdiği öğrenildi.