Serkan Güney Başkan’ın danışmanı olarak döndü

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Amatör futbolundan yetişen ve bir çok üst lig takımında forma giydikten sonra kısa bir süre Çorum FK’da antrenör olarak görev yapan Serkan Güney yeni sezonda Başkan Fatih Özcan’ın danışmanı olarak görev yapacak.

Çorum Gençlerbirliği’nden yetişen ve ilk profesyonel imzayı Hatayspor’da atan Serkan Güney daha sonra Rizespor, Karabükspor, Şanlı Urfaspor, Giresunspor, Göztepe, İskenderun, Tarsus İdman Yurdu bir sezonda Çorum Belediyespor formasını giydikten sonra Mehmet Aurelio’nun teknik ekibinde görev alan Serkan Güney daha sonra ayrılmıştı.

Serkan Güney’in yeni sezonda Başkan Fatih Özcan’ın yanında yer alacak alınacak kararlar verilecek tepkiler ödüller gibi konularda danışmanlığını yapacak.