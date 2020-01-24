‘Sevdalılar buluşsun bu takım ayağa kalkacak’

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan ikinci yarının iki maçından mağlubiyetle ayrıldıktan sonra, seyircilerin sahne aldığını ve camianın moralini bozduğunu belirterek ‘Ben Çorumspor taraftarlarından bu takımı ayağa kaldırmak için sahneyi seyircilere bırakmamalarını ve ayağa kalkmalarını istiyorum’ dedi.

Başkan Özcan dün tesislerde düzenlediği basın toplantısında ikinci yarının ilk iki maçı ve sonrasında yaşananlar ve kulübün ekonomik konuları hakkında bilgiler verdi. İlk yarıyı hedeflerine yakın bir puanla bitirmelerine karşın ikinci yarıda ilk iki maçta mağlup olduklarını belirten Özcan ‘Camia olarak gerçekten moralimiz bozuk. Takımları bu zor durumda ayağa taraftarlar kaldırır.

‘Ben kimsenin hayalleri ile oynamam’

Malesef bu sıkıntılı ortamda taraftarlarımız suskun ve meydanı seyircilere bıraktılar. Ben buradan taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Onlar sessiz kaldığı için maça bile gelmeyen insanlar ‘bu takımdan bir şey olmaz, Fatih Özcan hayallerimiz ile oynuyor’ gibi saçma yorumlar yapıyorlar. Ebe kardeşim senin hayalin benim hayalim ikimizinde hayali aynı. Ben geçen yıl bu kulübe başkan oldum ve ilk yılımda şampiyonluk yaşattım. Bu yılda bekle bakalım bir sezon sonuna nasıl hayelleri ile oynuyorum anlamakta zorlanıyorum.

‘Taraftarlarımız bana ve takıma moral ve enerji verin’

Ben kimsenin hayalleri ile oynamam. Ben bu takımı Süper Lige taşımayı hayal ediyorum, başarıdan başarıya koşturmayı hayal ediyorum. İnanıyorumki sizlerinde hayali aynı. Yani hayallerimiz aynı. Bu şehri bu kulübe seven taraftarlarımıza sesleniyorum bana ve takıma enerji ve moral verin. Bugüne kadar işler ne zaman kötü gitse hep taraftarlarımız sayesinde ayağa kalktık. Geçen yıl yaşadığımız olumsuzluklardada hep beraber başarıya ulaştık.

‘Sevdalılar bir buluşsun bu takım ayağa kalkacak’

Geçen sezon hep olumsuzlukları elele vererek birbirimizi ayağa kaldırarak şampiyonluğa ulaştık. Bu sezon aynı inanmışlığı ve desteği göremiyoruz. Taraftarlarımızın sessizliği ve meydanı seyircilere bırakmaları benimde enerjimi düşürüyor. Şimdi de moralsizim ve yalnızım Çorumspor taraftarının desteğine enerjisine ihtiyacımız var. Siz benim enerjimi ykseltirseniz benim enerjim takıma, takımın enerjisi şehre şehrin enerjisi basına yansır. Tıpkı domino taşı gibi. Sevdalılar bir buluşsun yeniden ayağa kalkacağız inşallah,

Ligin ikinci yarısına kötü başladığımız doğru. Merak etmeyin bir bedel ödenecekse ben hem öderim hemde ödetirim kimse bundan endişe etmesin. Ancak şunu kimse unatmasın taraftar yoksa bir ayağımız eksik. İnegölspor maçında tribünlerde taraftarlarımız olsaydı kesinlikle galip gelirdik. Lütfen artık sahnede yerinizi alın.

‘Ben sadece taraftar istemediği zaman gittim’

Sosyal medyada yorum yapanlar farklı bir algı yaratmanın çabası içindeler. Kimse merak etmesin ben bir yere gitmiyorum gemiyi terk etmiyorum. Ben geçen sezon bir kez istifa ettim 1461 maçından sonra. Taraftarlar ‘yönetim istifa’ diye bağırdı bende taraftarın isteğini yerine getirdim ve istifa ettim. Sonra geri döndüm ve şampiyon olduk. Bugünde gerçek Çorumspor taraftarı istemediği sürece hiç bir yere gitmiyorum.

‘Sezon başı verilen sözleri unutmayın’

Benim egolu olduğumu söylüyorlar. Benim param yok arkadaşlar. Param yok, bütçem yok diye sezon başında avazım çıktığı kadar bağırdım. Sezon başında bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıdan lisans parası bile çıkmadı. Ama biz sevdamıza sahip çıktık. Lütfen bazı gerçekleri görün. Sezon başında bütçemiz yoktu küme düşmemeye mi şampiyonluğa mı kadro kuracağız dedik. Küme düşmemeye takı kurmam dedim ve 2. lige yükselen takıma takviyeler yaparak kurduğumuz takımla lige başladık. Şampiyon olduktan sonra Süper Lig sloganları atılıyordu canlı yayında açıklamalar yapılıyordu. Bu dönemde kimler ne sözler verdi neler yerine getirildi bunları daha sonra açıklayacağım.

‘Git Ahmet Ahlatcı halletsin’ diyenler var’

Önümüzde zorlu Gümüşhanespor maçı var ve kaos ortamı oluşturmak istemiyorum. Bu deplasmandan en azından yenilmeden dönerek moral bulmamız gerekiyor. Birileri arkanda holdingler yok diyor Biz kimseden para istemiyoruz marka değeri yapmaya çalıştığımız Çorum FK ile sponsorluk anlaşması yaparak bedel alıyoruz. Ahmet Ahlatçı çıktı göğüs sponsorluğunu aldı, Belediye şort sponsorluğunu aldı kolumuz ve sırtımız boş. Çorum’da koca koca firmalar var ve bir talipli çıkmadı. ‘Git Ahlatcı halletsin’ diyen bir çok insan var. Çorum FK başkanı olarak ben kimsenin ayağına para istemek için gitmedim ve gitmem. Yaptığımız çalışmalara destek verenlere teşekkür ederim. Ben kimseden para istemiyorum mal satıyorum bedelini verene.

‘Bu kulübü borçlandırmadık ve borçlandırmayacağız’

Transfer yapmadığımız için eleştiri yapılıyor. Arkadaşlar şunu görün artık bu kulübün öyle bir parası yok. Bugüne kadar kulübü tek kuruş borçlandırmadık bugünden sonrada borçlandırmayacağız. Geçen sezon şampiyon olan kadronun üzerine yaptığımız takviyelerle mücadele ediyoruz. bu kulüp güçlü bir başkana ve iyi bir kadroya sahip. Tekrak camia olarak omuz omuza vererek çürük elmalardan kurtulacağız. Biz yine şampiyonluğa oynuyoruz ben bu kadroya yürekten inanıyorum. Bir iki galibiyete ve morale ihtiyacımız var.

‘Çıksın bir talipli ertesi gün genel kurul kararı alacağım’

Fatih Özcan yoruldu biraz daha yüklenelim düşürelim diyorlar, yapmayın etmeyin sanki çok alternatifi varmış gibi beni küstürmeyin. Boşuna uğraşmayın siz beni düşüremezsiniz. Beni ancak daha iyi bir yönetim 10-12 milyon liralık bütçeli bir ekip oluşsun çıksın kamuoyuna açıklasın ertesi gün ben genel kurul kararı almaya namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Ama şu gerçeğide görün artık alternatif yok, ben sadece bu şehre bu kulübe hizmez etmek istiyorum beni küstürmeyin yalnız bırakmayın destek olun.

‘Şeker babamız var’

Sezon başında param yok, bütçemiz yok diye avazım çıktığı kadar bağırdım kimseden ses çıkmadı. Sağ olsun Şeker babamız var. Ne zaman sıkışsak Mustafa Şeker para lazım desek hemen hesaba yatırıyor. Allah razı olsun birini bin etsin. Çok güçlü bir karakter verdiği destekleri asla unutamam’ dedi.