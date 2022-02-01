Sevgi ENGEL tanımaz

HARUN AKKAYA

Soğuk ve karlı bir günde oynanan Çorum FK-Turgutluspor maçına çok sayıda futbol sever mazeret göstererek stada gelmedi.

Bu zor günlerinde takımlarını yalnız bırakmayan Çorum sevdalıları engel tanımadı. Sahanın içinde maçı izleyen engelli bir Çorum FK taraftarı arabasında battaniyeye sarılarak takımına doksan dakika destek verdi. Tribündeki taraftarlan da soğuk havaya rağmen stada gelen taraftarlar battaniye ile kendilerini koruyarak maçı izlediler. Futbol ve memleket sevgisinin engel tanımadığının en güzel göstergesi bu Çorum FK taraftarlarının tüm Çorum’a örnek olması tüm camianın ortak dileği.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022, 13:54