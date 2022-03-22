HARUN AKKAYA

Bodrumspor maçında sevincimiz kursağımızda kaldı.

İkinci yarının flaş takımı Bodrumspor maçında 67. dakikada Halil İbrahim’in ayağından buduğu gol sonrasında futbolular saha içinde yukardaki fotoğrafdaki gibi büyük bir sevinç yaşadılar.

Bu sevinci yedek kulübesindeki teknik heyet ve yedek futbolcularda aşağıda görüldüğü gibi katıldılar. Maçın uzatmalarının son dakikalarında Bodrumspor’un golü sonrasında ise büyük bir hüzun vardı. Kaçan iki puan sevinci camiayı oldukça üzdü. Yan tarafta ise yenilen golün ardından yedek kulübesindeki futbolcuların yıkılmış halleri görülüyor.