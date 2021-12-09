Seyircisiz maçta 13 bin lira ceza

HARUN AKKAYA

Çorum FK belkide Türkiye Futbol liglerinde bir ilke imza attı ve seyircisiz oynadığı maçta 13 bin lira ceza yedi.

Kırmızı Siyahlı takıma İnegölspor ile oynanan maçta stada usulsüz seyirci almasından dolayı PFDK tarafından 13 bin lira ceza alan kırmızı siyahlı takım ayrıca taraftarlarıın neden olduğu saha olayladı nedeni ile de 8 bin lira olmak üzere toplam 13 bin lira ceza verildi.

Aynı grupta Sarıyer kulübüne itfaiye araç ve görevli bulundurmamaktan rolaşı 8 bin lira Silahtaroğlu Vanspor’a çirkin kötü tezahürattan 12 bin lira para cezası verildi. Kulüp teknik direktörü Turgay Karatekin’e 1 maç ve 3 bin lira para cezası verildi. Adıyamanspor’ idarecisi Mustafa Çetinkaya’ya 21 gün ve 8 bin lira ceza geldi.

Bir sezon Çorum FK formasınıda giyen bu sezon Afyonspor’a transfer olan Yakup Yiğit Sivas Belediyespor maçında rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeni ile 5 maç ve 3 bin lira ceza verildib Sivas Belediyespor’dan Ozan Kılıçoğlu ise iki maç ve bin lira para cezası verildi.